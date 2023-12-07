Шарль Мишель указал на желание ЕС взаимовыгодных отношений с Китаем

Евросоюз хочет развивать отношения с Китаем (КНР) в стабильном и взаимовыгодном направлении. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе приветственной речи на саммите ЕС и КНР в Пекине.
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