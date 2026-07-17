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Политолог Дудаков: Трамп пытается делегитимизировать осенние выборы в конгресс

Политолог Дудаков: Трамп пытается делегитимизировать осенние выборы в конгресс

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай и другие страны во вмешательстве в американские избирательные процессы в попытке оправдать свой проигрыш в 2020 году, а также заранее делегитимизировать осенние выборы в конгресс.

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