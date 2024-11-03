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Доктор Старкова назвала способ избавиться от головной боли без лекарств

Доктор Старкова назвала способ избавиться от головной боли без лекарств

Как снять приступ головной боли без лекарств, рассказала врач Ирина Старкова.Приступ головной боли можно снять не только при помощи лекарств, но и немедикаментозными способами.

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