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Актер Джордж Клуни публично высмеял супругу Амаль за неумение готовить

Актер Джордж Клуни публично высмеял супругу Амаль за неумение готовить

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль стали гостями на премьере фильма «Парни в лодке». На мероприятии пара пообщалась с журналистами, поделившись подробностями семейной жизни, передает Daily Mail.

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