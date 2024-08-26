В Африке раскрыли ожидания от России

Бизнесмен Гоуенд: Африка ждет от России не помощь, а технологическое партнерство Создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд в беседе с РИА Новости раскрыл, чего ожидает Африка от России.