Нижегородскую чиновницу заподозрили в авиадебоше

В Нижегородской области набирает обороты история, связанная с конфликтом на борту самолёта. Во время рейса Санкт-Петербург – Нижний Новгород одна из пассажирок устроила дебош и кинула в стюардессу пакет с пивными бутылками.
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