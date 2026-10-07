Совет Европы прорабатывает проведение будущих выборов на Украине

Совет Европы уже ведет работу по подготовке Украины к будущим выборам. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Ален Берсев, пишет LIFE .
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