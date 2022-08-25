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Евгений Сатановский: О «годовщине независимости Украины»

Евгений Сатановский: О «годовщине независимости Украины»

День независимости Украины… Независимости от кого и от чего? Источник: mirtesen.ru От единой страны, которой — всей, целиком, на протяжении половины советского периода её истории управляла украинская по происхождению, привычкам и внутренним убеждениям политическая элита, со всеми её комплексами, коррупционными привычками и волюнтаризмом, которая непрерывно, десятилетиями тянула общесоюзное одеяло на эту республику, превратив её в самую богатую и промышленно развитую в стране, параллельно пестуя и поднимая наверх, в её управленческий аппарат, откровенных провинциальных националистов самого худшего толка, которые до поры успешно прикидывались преданными партийцами, мечтая об отделении Украины от страны, которую, как они были искренне убеждены, одна только Украина, богатая, до предела самодовольная и «незалежная», и кормит? И ведь добились-таки своего! Не было бы во главе Украины к концу 80-х Кравчука, может и вся история нашей страны пошла бы иным путём: в Беловежской Пуще он сыграл главную роль в принятии собравшейся там «тройкой» решения о распаде Советского Союза.

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