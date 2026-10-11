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Аргументы недели

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В Госдуме предложили компенсировать 30% расходов на ЖКУ семьям с младенцами

В Госдуме предложили компенсировать 30% расходов на ЖКУ семьям с младенцами

Российским семьям могут предложить новую меру поддержки в первый год жизни ребёнка. Депутаты направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с инициативой компенсировать 30% расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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