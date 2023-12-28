Заложники Зеленского или собственной инфантильности?

Сейчас нередко пишут, что де-факто украинский народ оказался заложником амбиций, точнее, комплексов одного конкретного человека, президента Владимира Зеленского, который за неполные пять лет нахождения у власти умудрился испортить отношения со всеми – врагами, союзниками, соратниками и так далее.