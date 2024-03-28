МВД установило машину террористов благодаря камерам в «Крокусе»

Полицейские ворвались в серверную, пока её не охватил огонь.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> В МВД рассказали, как в кратчайшие сроки удалось установить, на какой машине террористы покинули место ЧП в «Крокус Сити Холле» 22 марта.