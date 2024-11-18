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Привязка на Луну: как экстрасенсы опустошают карманы россиян

Привязка на Луну: как экстрасенсы опустошают карманы россиян

Global Look Press/Orville Myers/ZUMAPRESS.com Понятно, что в основе ряда бизнесов лежат принципы того самого сарафанного радио, которое существовало во все времена и которое всегда поднимало на пьедестал разного рода мошенников.

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