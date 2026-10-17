Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс" В воскресенье, 18 октября, на стадионе «Москвич» в Москве состоится финальный матч чемпионата России по регби между столичным «Динамо» и казанской командой «Стрела-Ак Барс».
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