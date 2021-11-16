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Подозреваемого в нападении на школьницу мигранта с ножницами задержали в Петербурге

Подозреваемого в нападении на школьницу мигранта с ножницами задержали в Петербурге

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении разбойного нападения в центре Петербурга.

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Комментарии
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Сергей Лахов
Своих преступников у нас хватает. Пускаем и миграционных. Вечная проблема, вечного государства. Совершенно пустая ситуация и пустая новость. Сверху мигрантов пускают, а низы делятся имуществом и честью с ними по доброй или недоброй воле. Но ведь так будет вечно , т.е. всегда!
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