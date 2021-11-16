Подозреваемого в нападении на школьницу мигранта с ножницами задержали в Петербурге

Сергей Лахов

Своих преступников у нас хватает. Пускаем и миграционных. Вечная проблема, вечного государства. Совершенно пустая ситуация и пустая новость. Сверху мигрантов пускают, а низы делятся имуществом и честью с ними по доброй или недоброй воле. Но ведь так будет вечно , т.е. всегда!