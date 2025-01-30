Порнозвезда не пережила секса с двумя мужчинами

Порнозвезда из Бразилии упала с балкона отеля, где проходили ее съемки. Об этом сообщает Daily Mail. 23-летнюю Анну Беатрис Перейру Алвес, которую поклонники знали под прозвищем Анна Полли, обнаружили под балконом гостиницы в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро, с тяжелыми травмами.