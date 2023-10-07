22 провальные покупки-онлайн, которые вылечат самого злостного шопоголика

Шопинг в Интернете — весьма рискованное занятие с немалой долей неожиданностей. Стоит ли заказывать в Сети что-нибудь изысканнее банальных вещей для дома, если даже они могут оказаться совсем не тем, что ожидает покупатель? .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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