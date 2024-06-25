Выпускницу МАИ приняли в отряд космонавтов

Выпускница Московского авиационного института Анастасия Бурчуладзе пополнила отряд космонавтов. Как сообщает пресс-служба МАИ, Анастасия стала победительницей набора, организованного госкорпорацией «Роскосмос».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии