Аэропорт Алматы прокомментировал «задержание» топ-менеджера по делу о наркотиках

В СМИ и мессенджерах распространилась информация о том, что вице-президент – замруководителя административного управления международного аэропорта Алматы – турецкий топ-менеджер Уфук Серт якобы задержан КНБ РК по делу наркотиках, передаёт inАlmaty.
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