В ООН призвали собрать $294 млн на гуманитарную помощь для палестинцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 12 октября обратилось к мировому сообществу с призывом собрать $294 млн для того, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.