Дания выделила $22,2 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи, направленного на восстановление инфраструктуры, обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин.
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