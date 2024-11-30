Тюнеры выпустили самый быстрый BMW в мире: фото и технические подробности

развивает ошеломляющие 1500 лошадиных сил. Стандартный BMW M2 – это заднеприводный зверь. Но британские тюнеры взяли на себя задачу сделать его ещё быстрее, еще свирепее, перейдя далеко за рамки обычного тюнинга.