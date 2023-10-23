В Британии предсказывают скорое падение Сунака 

После оглушительного и знакового для Консервативной партии поражения на внеочередных выборах в двух исконно «консервативных» округах многие британские источники поспешили предсказать скорую отставку премьера Риши Сунака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии