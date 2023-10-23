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В Британии предсказывают скорое падение Сунака 

В Британии предсказывают скорое падение Сунака 

После оглушительного и знакового для Консервативной партии поражения на внеочередных выборах в двух исконно «консервативных» округах многие британские источники поспешили предсказать скорую отставку премьера Риши Сунака.

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