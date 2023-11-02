Афганистан: кто и зачем подбрасывает дрова в очаг напряженности (I)

Наталья КРЕК Страны Центральной Азии крайне заинтересованы в скорейшей стабилизации в Афганистане и его дальнейшем развитии, учитывая, что только при таких условиях он перестанет быть ключевым источником угроз для региона.
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