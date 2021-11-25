Происшествия

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В Амурской области завершено расследование уголовного дела по факту нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы поселка Новобурейский в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.

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