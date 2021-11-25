В Амурской области завершено расследование уголовного дела по факту нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы поселка Новобурейский в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В ЯНАО сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!»
- В Новосибирской области создано новое специализированное подразделение – туристическая полиция
- МВД России публикует видео задержания работников фиктивного реабилитационного центра в Пензенской области
Свежие комментарии