Лада Азимут: первый российский кроссовер нового поколения — конструкция, оснащение и рыночные перспективы

Автомобильный рынок России продолжает переживать любопытную трансформацию: пока зарубежные бренды адаптируют свои модели под местные условия, отечественный производитель решил пойти дальше и создать кроссовер, который изначально проектировался с учётом сурового климата и специфики эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии