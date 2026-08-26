Лада Азимут: первый российский кроссовер нового поколения — конструкция, оснащение и рыночные перспективы

Автомобильный рынок России продолжает переживать любопытную трансформацию: пока зарубежные бренды адаптируют свои модели под местные условия, отечественный производитель решил пойти дальше и создать кроссовер, который изначально проектировался с учётом сурового климата и специфики эксплуатации.