Путин: На российских НПЗ появилась защита, эффективность ударов ВСУ снижается

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел несколько встреч с частниками – собственниками НПЗ, после чего они стали усиливать защиту предприятий, и эффективность ударов дронов ВСУ снизилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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