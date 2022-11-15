Огненная «змея» скользит по Солнцу

©ESA Исследователи считают, что этот необычный поток, который скользит по солнечному диску со скоростью 170 километров в секунду, был сформирован холодными атмосферными газами, подвешенными магнитным полем в более горячей окружающей плазме Солнца.
©ESA Исследователи считают, что этот необычный поток, который скользит по солнечному диску со скоростью 170 километров в секунду, был сформирован холодными атмосферными газами, подвешенными магнитным полем в более горячей окружающей плазме Солнца.
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