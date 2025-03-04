Песков: сейчас рано говорить о следующем раунде переговоров между Россией и США

Ранее делегации встречались в Эр-Рияде и Стамбуле Пока рано говорить о том, где может пройти следующий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.