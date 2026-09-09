Людям конец: исследователь Anthropic уволился из страха перед ИИ

Молниеносное соперничество крупных технологических компаний может привести человечество к «точке невозврата» и наступлению конца света.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AP Петушатник раскук...
- АК Что известно о за...
- Петушатник раскук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым