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Не подыгрывайте врагу. Даже несознательно

Не подыгрывайте врагу. Даже несознательно

Сейчас бы всем остановиться и хорошенько подумать. Понятно, что многие ЛОМы и блогеры для себя уже выводы сделали.

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Комментарии
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Катерина
А  я  всё  поняла.  Самолёт  сбила  Ксюха  Собчак.)  Кстати...  а  почему  не  Чубайс,  который  во  всём,  всегда и  у  всех  виноватый...
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7 час.
Владимир Петросов
При чём здесь Пригожин или Уткин. Речь вовсе не о них. Когда, после своего &quot;похода&quot;, Пригожин встретился с Путиным (там ещё, говорят, было человек 30) все СМИ как воды в рот набрали. Сейчас та же самая история - 10 человек погибло в авиакатастрофе и ни одного слова про это. Если кто-нибудь бы утопил 10 котят или щенят, СМИ порвали бы эфир. А тут подорвали суперлайнер с 10-тью пассажирами (не важно кто) и гробовая тишина. Хамские СРЕДСТВА МАССОВОЙ &quot;дезИНФОРМАЦИИ даже невзначай про это не обмолвились. Твари.
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4 час.
Людмила Лиханова
Единственно толковая статья из целой кучи статеек, претендующих на всезнание. А вопросов больше чем ответов. Вообще-то странно, что имея ДВА самолета и Пригожин и Уткин сели в один. Это не профессионально и решение не их знаний и умений. Думаю, что еще не скоро, если вообще когда-нибудь мы или наши дети узнают правду. Но одно вне всяких сомнений: Пригожин - верой и правдой служил (служит) России и пресловутый &quot;мятеж&quot; был прекрасной операцией и принес немало плюсв 1. выявлены законсперированные враги, некоторые успели сбежать, другие наверняка уже дают показания. Неужели кто-то верит, что Пригожин ездил в Е-бург (скопище либерастни) в то время когда там была посольша недружественной страны в качестве отсе6ятины. 2. западу теперь придется искать новых предателей а на это нужно немало времени.3. идиоты укропы на радостях рванули в наступ и попали в ловушку где понесли чудовищные потери как в личном составе так и технике. 4. Западу пришлось отказаться от плана открытия второго фронта в НЕнужное для нас время. Если и будет второй фронт то тогда когда это будет нужно НАМ. 5. запад в шоке...оказалось, что рейтинги Путина и поддержка его народом соответствуют официальным, а вот рейтинги лидерков хейропы и штатов явно НЕ соответствуют. А ведь запад так много ставил на внутренних врагов в России. Есть и другие плюсы. Кстати, хочешь развалить мятеж или еще что-то - возглавь его. Возможно что или Пригожин или Уткин или оба живы и готовятся к другим работам. Если нет, то уверена, что они как умные люди подготовили достойную замену которая западу ну очень не понравится.
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3 час.

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