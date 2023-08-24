Не подыгрывайте врагу. Даже несознательно

При чём здесь Пригожин или Уткин. Речь вовсе не о них. Когда, после своего "похода", Пригожин встретился с Путиным (там ещё, говорят, было человек 30) все СМИ как воды в рот набрали. Сейчас та же самая история - 10 человек погибло в авиакатастрофе и ни одного слова про это. Если кто-нибудь бы утопил 10 котят или щенят, СМИ порвали бы эфир. А тут подорвали суперлайнер с 10-тью пассажирами (не важно кто) и гробовая тишина. Хамские СРЕДСТВА МАССОВОЙ "дезИНФОРМАЦИИ даже невзначай про это не обмолвились. Твари.

Людмила Лиханова

Единственно толковая статья из целой кучи статеек, претендующих на всезнание. А вопросов больше чем ответов. Вообще-то странно, что имея ДВА самолета и Пригожин и Уткин сели в один. Это не профессионально и решение не их знаний и умений. Думаю, что еще не скоро, если вообще когда-нибудь мы или наши дети узнают правду. Но одно вне всяких сомнений: Пригожин - верой и правдой служил (служит) России и пресловутый "мятеж" был прекрасной операцией и принес немало плюсв 1. выявлены законсперированные враги, некоторые успели сбежать, другие наверняка уже дают показания. Неужели кто-то верит, что Пригожин ездил в Е-бург (скопище либерастни) в то время когда там была посольша недружественной страны в качестве отсе6ятины. 2. западу теперь придется искать новых предателей а на это нужно немало времени.3. идиоты укропы на радостях рванули в наступ и попали в ловушку где понесли чудовищные потери как в личном составе так и технике. 4. Западу пришлось отказаться от плана открытия второго фронта в НЕнужное для нас время. Если и будет второй фронт то тогда когда это будет нужно НАМ. 5. запад в шоке...оказалось, что рейтинги Путина и поддержка его народом соответствуют официальным, а вот рейтинги лидерков хейропы и штатов явно НЕ соответствуют. А ведь запад так много ставил на внутренних врагов в России. Есть и другие плюсы. Кстати, хочешь развалить мятеж или еще что-то - возглавь его. Возможно что или Пригожин или Уткин или оба живы и готовятся к другим работам. Если нет, то уверена, что они как умные люди подготовили достойную замену которая западу ну очень не понравится.