Китайская орбитальная станция получит новые модули

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Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули. Об этом сообщает издание SpaceNews. По данным китайской стороны, планируемое расширение околоземной станции необходимо для удовлетворения растущего спроса на науку и потенциального стимулирования международного сотрудничества.