Китайская орбитальная станция получит новые модули

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули. Об этом сообщает издание SpaceNews. По данным китайской стороны, планируемое расширение околоземной станции необходимо для удовлетворения растущего спроса на науку и потенциального стимулирования международного сотрудничества.
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