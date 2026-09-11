Тяжелый выбор

Animals Оглушительный визг тормозов. Удар. Секунда – и он оказался на обочине. Пес растерянно огляделся, а затем кинулся прочь с места аварии.
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И все теперь довольны и счастливы.особенно, собачка!!!!Она дома и любима!!!! Но как жаль маму Алису, такая жуткая трагедия и ещё на глазах у ребёнка.
Значит, у тех знакомы выбросили именно этого Малыша. И как хорошо, что именно Алексей нашёл его и пёсик вернул его дочке Алисе речь!!!!