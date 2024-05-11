Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Леонид Руси
    Был случай когда мы праздновали на производстве с таджиками и пили только водку. И был я на узбекской свадьбе (обреза...Приезжие поставил...
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Откуда деньги, Зин?

Откуда деньги, Зин?

Вот лежу я на диване, точнее отлеживаюсь после Дня Победы, и мысли разные мне в голову лезут. Страна развивается так, как будто нет войны, заметьте, самой кровопролитной с окончания 2-й мировой и долгой.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43081337379/-Utopil-7-russkih-zavez-10-tadzhikov-Kak-v-Rossii-zameschayut-na?utm_referrer=mirtesen.ru
"Утопил 7 русских, завез 10 таджиков": Как в России замещают население мигрантами - Абсолютный рейтинг - 12 мая
Абсолютный рейтинг - МирТесен
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3 час.
Александр Хироников
Единство России. Социалку и здравоохранение &quot;подняла&quot;. Теперь ФАДН будет &quot;поднимать&quot;. Я думаю в приоритете будут национальности Средней Азии. А то ведь Хуснуллину с Файзуллиным вдвоем не справиться. Вот и добавили непотопляемую &quot;лэди&quot;.
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Евгений Мангуш
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