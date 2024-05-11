Вот лежу я на диване, точнее отлеживаюсь после Дня Победы, и мысли разные мне в голову лезут. Страна развивается так, как будто нет войны, заметьте, самой кровопролитной с окончания 2-й мировой и долгой.
Откуда деньги, Зин?
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US
Uri Strukow
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"Утопил 7 русских, завез 10 таджиков": Как в России замещают население мигрантами - Абсолютный рейтинг - 12 мая
Абсолютный рейтинг - МирТесен
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3 час.
Александр Хироников
Единство России. Социалку и здравоохранение "подняла". Теперь ФАДН будет "поднимать". Я думаю в приоритете будут национальности Средней Азии. А то ведь Хуснуллину с Файзуллиным вдвоем не справиться. Вот и добавили непотопляемую "лэди".
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3 час.
Евгений Мангуш
Всё это закономерно. У меня только один вопрос к спасателям:Зачем спасали этого таджика- ублюдка, я имею ввиду водителя.
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2 час.
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