Незрячей пенсионерке из Херсонской области помогли воссоединиться с семьей

79‑летней незрячей жительнице Новой Каховки Херсонской области, которая испытывает трудности с передвижением, помогли добраться до братa и племянницы в Москву — самостоятельно преодолеть такой путь она не могла6 сообщает глава региона Владимир Сальдо .