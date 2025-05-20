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Скрытые симптомы инфаркта: кардиолог рассказала о немой угрозе

Скрытые симптомы инфаркта: кардиолог рассказала о немой угрозе

Кардиолог Оксана Михайлова рассказала о скрытых и опасных симптомах инфаркта, которые нельзя пропуститьИнфаркт миокарда не всегда проявляется классическими жгучими, давящими болями или "тяжестью" в грудной клетке.

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