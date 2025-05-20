Скрытые симптомы инфаркта: кардиолог рассказала о немой угрозе

Кардиолог Оксана Михайлова рассказала о скрытых и опасных симптомах инфаркта, которые нельзя пропуститьИнфаркт миокарда не всегда проявляется классическими жгучими, давящими болями или "тяжестью" в грудной клетке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии