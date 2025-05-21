Ольга Загитова приняла участие в Большой деловой планёрке, которая прошла в Красноярске

Сегодня, в рамках V Регионального форума «Дни предпринимательства в Красноярском крае», состоялась Большая деловая планёрка, собравшая за одним столом руководителей крупных деловых объединений: Евгения Дмитриева (Союз промышленников и предпринимателей края), Рафаэля Шагеева (Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»), Михаила Цыганкова («ОПОРА РОССИИ»), Антона Жеребцова («Деловая Россия»).
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