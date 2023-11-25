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Коллективный гитлер будет помогать нацистам на бывшей Украине, обманывая российских идиотов байками

Коллективный гитлер будет помогать нацистам на бывшей Украине, обманывая российских идиотов байками

Bloomberg: ЕС предоставит план долгосрочных гарантий безопасности УкраинеЕвропейский союз (ЕС) предоставит план долгосрочных гарантий безопасности Украине, включая механизм обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения оборонной промышленности.

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Jubar
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