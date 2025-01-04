Глава ДНР прокомментировал гибель военкора Мартемьянова

Погибший в результате удара украинского БПЛА военный корреспондент Александр Мартемьянов до конца выполнил свой гражданский и профессиональный долг, заявил 4 января глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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