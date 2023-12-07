ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

661 подписчик

Российский воин «Инквизитор» показал первый трофейный танк Leopard 2

В Телеграм-канале «Соловьев Live» опубликовано видео первого захваченного в зоне СВО танка Leopad 2. Видео показывает бойца 2-го батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии с позывным «Инквизитор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх