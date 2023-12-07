Российский воин «Инквизитор» показал первый трофейный танк Leopard 2

В Телеграм-канале «Соловьев Live» опубликовано видео первого захваченного в зоне СВО танка Leopad 2. Видео показывает бойца 2-го батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии с позывным «Инквизитор».
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