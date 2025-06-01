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Клуб НХЛ подписал контракт новичка с 20-летним россиянином

Клуб НХЛ подписал контракт новичка с 20-летним россиянином

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» подписал контракт новичка с российским нападающим Михаилом Ильиным.

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