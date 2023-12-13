В Новосибирске нашли способ обеспечить транспортом Тихий посёлок

Ранее жители окраины Заельцовского района записали обращение к президенту России.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об успешном решении проблемы транспортной доступности для жителей окраины Заельцовского района – посёлка Тихий.
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