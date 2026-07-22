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Кашеварова заявила об отсутствии в России ответственного за защиту гражданских объектов от вражеских дронов

Кашеварова заявила об отсутствии в России ответственного за защиту гражданских объектов от вражеских дронов

Журналистка Анастасия Кашеварова обратила внимание на системную проблему в России в связи тем, что до сих пор не назначен главный ответственный за противодействие беспилотникам на гражданских и промышленных объектах, а ответственность за удары вглубь территории фактически «размыта» между ведомствами и регионами.

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