Кашеварова заявила об отсутствии в России ответственного за защиту гражданских объектов от вражеских дронов

Журналистка Анастасия Кашеварова обратила внимание на системную проблему в России в связи тем, что до сих пор не назначен главный ответственный за противодействие беспилотникам на гражданских и промышленных объектах, а ответственность за удары вглубь территории фактически «размыта» между ведомствами и регионами.