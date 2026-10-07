Ни один не помог: супруга Джей Ди Вэнса с младенцем на руках оступилась на трапе перед военными

Жена вице-президента США вместе с ребенком опасно поскользнулась на трапе Marine Two. Стоящие с паре шагов военные не отреагировали.
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