В Вичугском районе пенсионерка лишилась почти 500 тысяч рублей, полагая, что общается в социальной сети с дочерью

63-летней вичужанке в социальной сети написала якобы дочь. Попросила помощи, мол банковскую карту «не отдаёт» банкомат, а срочно нужна крупная сумма, при этом родственница обещала, что долг вернет сразу же.
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