Новый виток диалога: глава РФПИ о восстановлении российско-американских отношений

Он отметил, что основной целью переговоров с командой Дональда Трампа было «восстановление российско-американских отношений» и возобновление диалога, который был полностью прерван во время администрации Байдена.
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