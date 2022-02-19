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Это′О признали отцом 22-летней девушки из Мадрида и обязали выплатить алименты. Самюэль отказывался признавать отцовство

Суд признал Самюэля Это′О отцом 22-летней девушки из Мадрида и обязал выплатить алименты. В 1997 году, когда камерунец играл за «Леганес» на правах аренды из Мадрида, он познакомился с женщиной по имени Адилеуса в одном из ночных клубов Мадрида.

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