МЧС: камера, опущенная в скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер»

Камера, которую опустили в пробуренную скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер» в Приамурье. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.