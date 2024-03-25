МЧС: камера, опущенная в скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер»

Камера, которую опустили в пробуренную скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер» в Приамурье. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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