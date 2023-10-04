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Синоптик Тишковец: ночь на 4 октября стала самой теплой в Москве за 57 лет

Синоптик Тишковец: ночь на 4 октября стала самой теплой в Москве за 57 лет

Минувшая ночь в Москве выдалась рекордно теплой. Такие показатели последний раз фиксировали более чем полвека назад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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