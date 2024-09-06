Путин назвал отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока» шизофренией Ольга ВайленкоВладимир Путин сделал резкое заявление в адрес Германии на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке.