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Путин назвал отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока» шизофренией

Путин назвал отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока» шизофренией

Путин назвал отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока» шизофренией Ольга ВайленкоВладимир Путин сделал резкое заявление в адрес Германии на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке.

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