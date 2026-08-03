У США остался единственный выход: из региона придется бежать

С момента подписания Исламабадского меморандума президентами Ирана и США 18 июня вплоть до сегодняшнего дня, согласно имеющимся сводкам, американские официальные лица, и прежде всего президент Дональд Трамп, за полтора месяца не менее десяти раз выступали с угрозами возобновить масштабные удары по Ирану — вне зависимости от развития событий.